Сомали напечатает новые деньги впервые за 30 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный приоритет Центрального банка Сомали — восстановить национальную валюту, что позволит ему взять под полный контроль денежно-кредитную политику. Об этом заявил управляющий Центробанка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Сомали не печатала новых банкнот с тех пор, как в 1991 году после падения правительства в стране началась гражданская война. Большинство банкнот, бывших в обращении, исчезли или стали слишком изношенными, чтобы их можно было использовать. Их заменили доллары США или фальшивые банкноты, которые часто печатались или доставлялись полевыми командирами и бизнесменами из отколовшихся регионов. В 2017 году Международный валютный фонд подсчитал, что 98% местной валюты, обращающейся в экономике, были фальшивыми.

«Экономика Сомали долларизирована в течение последних 30 с лишним лет. До тех пор, пока мы вновь не введем сомалийский шиллинг, проводить денежно-кредитную политику в стране будет непросто», - сказал глава ЦБ Абдирахман Мохамед Абдуллахи.

Хотя он не назвал сроки перевыпуска валюты, его заместитель Али Ясин Вардхере в январе заявил, что банк нацелился на следующий год.

Центральный банк начал работать над планами выпуска ценных денежных знаков в 2017 году с помощью МВФ, и впоследствии к этому присоединился Всемирный банк.

Глава Центробанка Сомали ожидает, что экономика, которая за последние два года столкнулась с многочисленными потрясениями из-за COVID-19, сильной засухи и российско-украинского конфликта, вырастет на 3,1% в 2023 году и немного больше в следующем году.