Солнечные батареи на $1 млрд установят в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана на внедрение возобновляемых источников энергии планируется направить 1 млрд долларов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросу энергодефицита в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Глава Узбекистана отметил, что в столице постоянно растет спрос на электроэнергию и природный газ. Для решения проблем энергодефицита в Ташкенте планируется использовать потенциал возобновляемой энергетики.

«Благодаря этому, согласно расчетам, ожидаемый в 2023 году спрос на энергию в объеме 240 млн кВт.ч можно перекрыть более чем в 4 раза, вырабатывая 1,08 млрд кВт.ч энергии», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Для этого на крышах многоквартирных домов, объектов социальной сферы, зданий государственных органов и частных предприятий, территориях промышленных зон и автопарковок планируется установить солнечные панели общей мощностью 2000 МВт.

«Город направит 1 миллиард долларов на внедрение возобновляемых источников энергии», - отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 2023 года госучреждения, объекты экономики и домохозяйства будут поэтапно переводить на альтернативное энергоснабжение.

Нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.

На фоне морозов и серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева. В целях повышения энергоэффективности жилого фонда правительство Узбекистана намерено утеплить более 30 тысяч многоэтажных домов базальтовым покрытием и перевести их на альтернативные источники энергии.

Фото: t.me/Press_Secretary_Uz