Солнечную электростанцию запустили в одной из школ Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Солнечную электростанцию устанавливают во дворе одной из школ Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

Ученики начальных классов приступили к исследовательскому проекту вместе со своим наставником, педагогом в третьем поколении Шырынкуль Мусабековой.

С основ начинается подготовка к научному проекту. Педагог 28-й школы Шымкента Шырынкул Мусабекова гордится своими юными изобретателями. Её ученики занимают престижные места на международных конкурсах.

«Ежегодно у нас в школе разрабатываются научные проекты. На тот момент у меня были четвероклассники, мы выбрали тему «Жел электр қуат станцияларын жасау мүмкіндігі». Готовились усердно, ученики Келес Нурали и Куралбай Дарига защитили проект и выиграли звание «Лучший научный проект». После мы продолжили наш проект с ребятами и поехали в Нур-Султан. В столице выиграли звание «Юный исследователь». После Куралбай Дарига получила сертификат и отправилась в Санкт-Петербург на международный конкурс «Дети Казахстана в мире без границ». Дарига защитила свой проект на трёх языках и заняла первое место» , — говорит Шырынкул Мусабекова, учитель начальных классов СШ №28.

Стать обладателем первого места было нелегко, признается Дарига Куралбай. Несмотря на юный возраст, школьница увлечена наукой и о своем хобби не забывает. В свободное время любит танцевать, играет на домбре. Сейчас ученица в седьмом классе, за отличные отметки ее перевели в школу для одарённых детей. В будущем Дарига мечтает стать переводчицей и много путешествовать.

«Научная работа касалась возможностей установки солнечной электростанции во дворе школы. Мы трудились всем классом. Благодаря нашему учителю, мы узнали полезные вещи и довели работу до совершенства. Сам проект я перевела на русский и английский, также сделала слайды. Жюри в Санкт-Петербурге были в изумлении, я считаю, что первое место — заслуженное» ,- рассказывает Дарига Куралбай, ученица 7 класса ШОД «Дарын».

Шырынкуль Есимкуловна — учитель в третьем поколении, она удостоена награды от Министерства образования за социальное развитие независимого Казахстана. 37 лет педагог посвятила обучению детей и даже разработала собственную методику обучения.

«Мой дедушка и отец были педагогами, я решила пойти по их стопам. Чтобы стать учителем, у самого человека должно быть что-то необычное, увлекающее. Только так, человек может стать талантливым учителем, раскрывать таланты учеников. Думаю поэтому мне удалось воспитать столько одарённых детей», — говорит Шырынкул Мусабекова, учитель начальных классов СШ №28.

После выхода на пенсию преподаватель собирается открыть учебный центр для учеников начальных классов.