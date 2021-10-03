АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Солнечную электростанцию запустили в одной из школ Атырау. Она позволяет учебному заведению экономить на электроэнергии до 30 процентов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Новая солнечная станция позволяет учащимся не только проводить научно-исследовательские работы в области альтернативной энергии, но и уже со школьной скамьи детей будут приучать экономить электричество, тем самым формировать у них экологическую грамотность. Запуск прошёл в рамках проекта Елбасы «Солнечная энергия – школам». И вот сегодня этот проект реализуется в нашем регионе. Думаю, данное новшество поможет нам постепенно перейти к «зеленой» экономике. На сегодняшний день подобные солнечные панели были запущены в Назарбаев Интеллектуальных школах городов Нур-Султана, Актау и Уральска», - сказала после символического перерезания красной ленты и официального запуска солнечных панелей заместитель акима области Бакытгуль Хаменова.

Запуск солнечной станции в городе Атырау состоялся в рамках празднования 30-летия Независимости страны. В следующем году подобные солнечные панели также построят в Туркестанской области.