Солнечное затмение увидят казахстанцы 10 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди ближайших астрономических событий года - предстоящее 10 июня 2021 года солнечное затмение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, в течение текущего года ожидается два лунных и два солнечных затмения. О первом лунном затмении года, с которого начался коридор затмений, и о влиянии его на людей, мы уже рассказывали

10 июня 2021 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна не полностью перекроет диск Солнца, даже когда их центры в небе совпадут. Полоса наиболее привлекательной кольцеобразной фазы пройдет по Северной Америке, Ледовитому океану, затем по северо-восточным далям России, по Чукотке.

На территории Казахстана будут видны лишь частные фазы затмения, которое может быть и незамеченным, если не посмотреть на солнце. Явление произойдет во второй половине дня 10 июня 2021 года, сообщают специалисты.

Такую же картину частичного солнечного затмения увидят жители России, Украины, Беларуси, стран Балтии, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной.

Визуализацию хода затмения для своей местности можно будет увидеть с помощью ресурса «Time&Date» (нужно кликнуть левой кнопкой мыши на карту).

Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.