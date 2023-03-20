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Солнечная погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Марта 2023, 18:00
Солнечная погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, погода ожидается солнечной и умеренно теплой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на юге и юго-востоке страны, в области пониженного атмосферного давления будет преобладать облачная погода, пройдут дожди с грозами.

По республике прогнозируются туманы, на юго-западе пыльная буря, на юге и юго-востоке усиление ветра. Температурный фон будет комфортным для этого времени года.

Ранее сообщалось, что на Наурыз в Астане ожидается потепление.


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