Солнечная погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, погода ожидается солнечной и умеренно теплой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на юге и юго-востоке страны, в области пониженного атмосферного давления будет преобладать облачная погода, пройдут дожди с грозами.

По республике прогнозируются туманы, на юго-западе пыльная буря, на юге и юго-востоке усиление ветра. Температурный фон будет комфортным для этого времени года.

Ранее сообщалось, что на Наурыз в Астане ожидается потепление.