19 Сентября 2022, 11:15

Солнечная и сухая погода ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погода на Бабье лето порадует всех, кто уже успел соскучиться по теплым летним дням. На большей части Казахстана установилась сухая и солнечная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Хотя в ночные часы все еще прохладно, но солнце будет постепенно прогревать воздух и дневные часы столбики термометров поднимутся до 23-30 градусов практически по всему Казахстану. Лишь в западных и юго-восточных регионах ожидается неустойчивый характер погоды, здесь пройдут кратковременные дожди с грозами», - говорится в сообщении синоптиков.