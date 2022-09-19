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Солнечная и сухая погода ожидается на большей части Казахстана
19 Сентября 2022, 11:15

Солнечная и сухая погода ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погода на Бабье лето порадует всех, кто уже успел соскучиться по теплым летним дням. На большей части Казахстана установилась сухая и солнечная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Хотя в ночные часы все еще прохладно, но солнце будет постепенно прогревать воздух и дневные часы столбики термометров поднимутся до 23-30 градусов практически по всему Казахстану. Лишь в западных и юго-восточных регионах ожидается неустойчивый характер погоды, здесь пройдут кратковременные дожди с грозами», - говорится в сообщении синоптиков.


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