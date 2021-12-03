Солнечная электростанция на 50МВт строится в Балхаше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Солнечная электростанция на 50МВт строится в Балхаше. Об этом сообщил директор Департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК Абай Куланбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В исполнение общенационального плана мероприятий касательно газификации и перевода на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» хочу отметить, что в городе Балхаш Карагандинской области планируется ввод в эксплутацию солнечной электростанции суммарной мощностью 50МВт. Проект реализует ТОО «Главная распределительная энергостанция «Топар». Дата ввода объекта запланирована на второй квартал 2022 года. Предполагается, что выработка объекта будет составлять около 80 млн кВтч в Год зеленой электроэнергии», – сказал А. Куланбай.

По его словам, ожидается, что реализация данного проекта приведет к снижению выбросов парниковых газов как минимум на 50 тонн. Также строительство станции приведет к достижению целевых индикаторов в области возобновляемых источников энергии, предусмотренных в концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике. Кроме того, в регионе будут созданы новые рабочие места.