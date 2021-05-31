Солисты театра «Астана опера» покорили публику Татарстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущие солисты «Астана опера» заслуженные деятели Казахстана обладатели множества гран-при Международных конкурсов Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан с огромным успехом выступили на XXXIV Международном фестивале классического балета имени Рудольфа Нуриева, который проходит на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля - одного из крупнейших музыкальных театров России, носителе традиций российской, мировой и татарской национальной музыкальной культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Звезды казахстанской балетной сцены сорвали горячие овации, получили в благодарность за подаренный праздник высокого искусства море цветов и восхищенные отзывы татарской прессы, музыкальных критиков и поклонников.

Аккаунты знаменитых артистов в социальных сетях заполнились комментариями и поздравлениями с замечательным выступлением, фолловеры не скупились на похвалу, отмечая талант и превосходную технику наших танцовщиков.

«Этот престижный фестиваль проводится на исторической родине Рудольфа Нуриева – в Казани. Для нас была большая ответственность выходить на сцену, где танцевал сам Нуриев, мы представляли наш театр. Старались вместе с Айгерим исполнить свои партии на достойном уровне, спасибо всем зрителям за такую высокую оценку нашего творчества. У нас появилась новая мотивация, мы вошли в кураж. В основном же, это все очень ответственная работа. Нам, как артистам, конечно, хотелось бы как можно больше принимать участие в таких фестивалях», - подчеркнул Бахтияр Адамжан.

«Для меня была большая честь участвовать в этом фестивале, потому что он посвящен легенде мирового балета Рудольфу Нуриеву. Через фестиваль я прикоснулась к этому великому танцовщику. Спасибо зрительской аудитории за такой потрясающий прием, за поддержу аплодисментами, мы все это чувствовали на сцене. На таких фестивалях мы растем и развиваем свое мастерство, танцевать на мировых сценах всегда волнительно. Выражаю огромную благодарность организаторам, что, несмотря на пандемию, этот недуг во всем мире, фестиваль все же состоялся», - поделилась своими эмоциями Айгерим Бекетаева.

«Для артистов очень важно выступать на сцене не только родного театра, но и гастролировать, общаться с коллегами, потому что происходит обмен опытом, энергией, солисты растут в творческом плане. Не менее важен и факт узнаваемости, Айгерим и Бахтияр впервые выступали на сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля, они представляли театр «Астана опера», весь Казахстан, поэтому это работа еще и на формирование положительного имиджа страны за рубежом. Это очень известный в балетном мире фестиваль, в этом году в нем принимали участие порядка 100 артистов ближнего и дальнего зарубежья», - рассказала художественный руководитель балетной труппы театра «Астана опера» Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Афиша фестиваля украшена шедеврами мировой хореографии – балетами «Тысяча и одна ночь» на музыку Ф. Амирова, «Спящая красавица», «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Корсар» А. Адана и многими другими спектаклями.

26 мая Айгерим Бекетаева исполнила главную партию Никии в прекрасном балете «Баядерка» Л. Минкуса, Бахтияр Адамжан воплотил образ Солора. Вместе с казахстанскими артистами на сцену вышли Аманда Гомес в роли Гамзатти, Золотого Божка представил Иннокентий Юлдашев, который представлял Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.