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вчера 22:30
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вчера 22:00
Солисты карагандинской филармонии учили детей основам вокала
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Солисты Концертного объединения имени Кали Байжанова ознакомили юных певцов с техниками певческого дыхания и постановки голоса, общими правилами распевок и основами эстрадного вокала. Для воспитанников карагандинских детских кружков эстрадного пения в филармонии прошёл мастер-класс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Также для начинающих вокалистов была организована экскурсия по репетиционным студиям эстрадных ансамблей и джазового оркестра.
Артисты фольклорного ансамбля «Арка сазы» рассказали о казахских национальных музыкальных инструментах, показали игру на них и выступили с небольшой концертной программой.
Своё вокальное мастерство продемонстрировала и солистка джазового оркестра Ксения Николаева.
Каждый участник встречи получил сертификат о прохождении мастер-класса.
«Дети с большим интересом воспринимали всё то, что было представлено им профессиональными артистами. Подобное погружение в рабочую атмосферу большого музыкального коллектива благотворно повлияет на их творческое развитие», – считают в концертном объединении.
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