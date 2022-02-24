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Солисты карагандинской филармонии учили детей основам вокала

24 Февраля 2022 03:00
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Солисты карагандинской филармонии учили детей основам вокала

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Солисты Концертного объединения имени Кали Байжанова ознакомили юных певцов с техниками певческого дыхания и постановки голоса, общими правилами распевок и основами эстрадного вокала. Для воспитанников карагандинских детских кружков эстрадного пения в филармонии прошёл мастер-класс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Также для начинающих вокалистов была организована экскурсия по репетиционным студиям эстрадных ансамблей и джазового оркестра.

Артисты фольклорного ансамбля «Арка сазы» рассказали о казахских национальных музыкальных инструментах, показали игру на них и выступили с небольшой концертной программой.

Своё вокальное мастерство продемонстрировала и солистка джазового оркестра Ксения Николаева.

Каждый участник встречи получил сертификат о прохождении мастер-класса.

«Дети с большим интересом воспринимали всё то, что было представлено им профессиональными артистами. Подобное погружение в рабочую атмосферу большого музыкального коллектива благотворно повлияет на их творческое развитие», – считают в концертном объединении.


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#Карагандинская область   #Культура   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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