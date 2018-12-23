Солист ГАТОБ имени Абая завоевал премию на конкурсе в России

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский оперный певец успешно выступил на международном конкурсе, прошедшем на родине выдающегося композитора Римского-Корсакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11-й международный конкурс оперных певцов имени Н. А. Римского-Корсакова завершился в городе Тихвине Ленинградской области РФ. Изначально он должен был пройти в Санкт-Петербурге, но оргкомитет специально перенес его на малую Родину Н.А. Римского-Корсакова в город Тихвин, где во Дворце культуры, носящем имя композитора, прошёл финальный этап конкурса.

В этом году на конкурс было подано 150 заявок из 12 стран. Наш соотечественник, ведущий солист ГАТОБ имени Абая Эмиль Сакавов, завоевал премию (2 место). Также благодарственным письмом от Комитета по культуре Ленинградской области отметили концертмейстера ГАТОБ им. Абая Марину Алтухову, в тандеме с которой выступал Эмиль Сакавов.

К слову, в финальном этапе конкурсанты исполняли оперные арии в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Михаила Синкевича, предыдущие туры - под аккомпанемент фортепиано.

Эмиль Сакавов - победитель (лауреат) 10 международных конкурсов Казахстана, России, Беларуси и Европы, обладатель магистрантской стипендии имени Президента Казахстана Н. Назарбаева. Алматинским меломанам хорошо знаком своими образами в партиях Фигаро, Евгений Онегин, Эскамильо и других. Также дебютировал на сцене «Астана Опера» в премьере этого сезона в партии Фигаро в Опере «Севильский цирюльник».

Казахстанцы смогли выехать на престижный международный конкурс благодаря выделенному Фондом Президента Республики Казахстан - Лидера нации гранту.



