Solidcore Resources привлекла $600 млн кредитного финансирования на строительство ЕГМК

Компания Solidcore Resources привлекла финансирование в размере 600 млн долларов на строительство Ертис гидрометаллургического комбината («ЕГМК»), включая 300 млн от Европейского банка реконструкции и развития и 300 млн долларов от синдиката коммерческих банков в составе ING, Société Générale и Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Соглашение с Европейским банком реконструкции и развития было подписано на полях заседания Совета иностранных инвесторов Республики Казахстан при участии министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева.

— Привлечение финансирования на строительство ЕГМК является важным достижением для компании. Сделка обеспечивает полную уверенность в успешной реализации одного из крупнейших и самых уникальных промышленных проектов в Казахстане. Участие ведущих международных финансовых институтов подтверждает инвестиционную привлекательность страны и отражает высокий уровень поддержки стратегии нашей компании, — заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Solidcore Resources.

Капитальные затраты на реализацию проекта оцениваются примерно в 1 млрд долларов и финансируются за счет операционного денежного потока компании и кредитного финансирования.

— Значение этого инвестиционного проекта выходит за рамки первичной добычи или переработки золота: проект позволит Казахстану создавать и сохранять внутри страны большую часть добавленной стоимости за счет развития собственных перерабатывающих мощностей и производства продукции более высокого передела. Поддерживая Solidcore Resources, нашего давнего партнера, в реализации первого в Казахстане высокотехнологичного предприятия полного цикла с применением технологии автоклавного окисления, мы содействуем внедрению передовых металлургических технологий, созданию новых рабочих мест в Павлодарской области, диверсификации горнодобывающей отрасли Казахстана и укреплению ее международной конкурентоспособности, — отметил Хусейн Озхан, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии.

Фото: Solidcore Resources

— ING рад оказать поддержку Solidcore в рамках этого знакового проекта финансирования. Строительство ЕГМК представляет собой важный шаг в развитии перерабатывающих мощностей Казахстана, что имеет стратегическое значение для региона. Эта сделка демонстрирует сохраняющийся интерес международных банков к качественно структурированным проектам в Казахстане, и ING гордится своей ролью в составе банковского синдиката вместе с ЕБРР, SG и ADCB, — отметила Силия Рейнен, управляющий директор, руководитель направления «Металлы, горная добыча и удобрения» в регионе EMEA в ING, координирующем ведущем организаторе синдиката.

После ввода в эксплуатацию ЕГМК сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата в год и производить до 500 тыс. унций золота в сплаве доре ежегодно из концентратов месторождения Кызыл и стороннего сырья.

Предприятие предусматривает создание около 500 постоянных рабочих мест и порядка 1 000 рабочих мест на этапе строительства.

Solidcore Resources — ведущий производитель золота в Казахстане, зарегистрированный в МФЦА, акции которого котируются на Бирже МФЦА (AIX). В портфеле Solidcore два действующих предприятия и крупный проект развития в Казахстане.