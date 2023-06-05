Солдаты-срочники развернули флаг Казахстана в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мероприятие, посвященное Дню государственных символов, состоялось на площади перед главным входом в Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В нем приняли участие ветераны Вооруженных сил, аким района «Байқоңыр» города Астаны Ерлан Жаулыбаев, профессорско-преподавательский состав и студенты военной кафедры Казахского государственного юридического университета имени М.С. Нарикбаева, воспитанники детско-юношеского движения «Жас сарбаз».

Перед входом в музей военнослужащие срочной службы творческого взвода Национального военно-патриотического центра развернули Государственный флаг площадью 40 квадратных метров. В едином порыве под сопровождение Центрального военного оркестра присутствовавшие спели Государственный гимн.

Его исполнение создало особую атмосферу торжественности и единения. Подобные мероприятия прошли во всех воинских частях и учреждениях Вооруженных сил.