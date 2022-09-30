Солдаты-срочники на полигоне Жамбылской области общаются с родными по видеосвязи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Солдаты срочной службы в Жамбылской области созваниваются с родственниками через новый казахстанский сервис видеосвязи прямо на полигоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот уже месяц, как в Вооруженных силах Казахстана запущен видеосервис «Отбасымен бейнеқоңырау», организованный по поручению Министра обороны, - сообщила руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК подполковник Дина Мухаринова. - За это время сотни родителей смогли увидеть своих сыновей, не выходя из дома, убедиться в их хорошем самочувствии и порадоваться успехам солдат».

Посмотреть на своих сыновей, проходящих срочную службу, родители могут даже на военном полигоне, подчеркнула спикер. Во время проведения стратегического командно-штабного учения «Айбалта-2022» прямо на полигоне «Терс-Ащибулак» в Жуалынском районе для солдат срочной службы провели сеанс видеосвязи с родными. Звонок организовали офицеры-воспитатели горно-егерского подразделения.

«Проект приобретает популярность, военнослужащие срочной службы и их родные с нетерпением ждут очередных сеансов видеосвязи. Родители солдат срочной службы одной из воинских частей регионального командования «Юг» были приятно удивлены, узнав, что проект работает даже в период учений, в сложных условиях полигона», - отмечает подполковник Дина Мухаринова.

Стратегическое командно-штабное учение «Айбалта-2022» проводится сразу на нескольких полигонах Казахстана. Срочники регионального командования «Юг» провели сеанс видеосвязи во время привала по пути к району боевого назначения на полигон «Терс-Ащибулак» в Жуалынском районе Жамбылской области. Отсутствие стационарного компьютера, специального помещения, полевые условия, шум двигателей боевых машин не стали помехой для организации видеосвязи. Нужны были лишь служебный ноутбук и мобильный интернет.

«Родителям солдат выдалась возможность увидеть своих сыновей в полной боевой экипировке - в касках, бронежилетах, с автоматами. Несомненно, в эти минуты гордость за своих мальчиков у мам и пап просто зашкаливала. Да и сами парни ощущали себя, ну если не героями, то уж точно, бравыми и очень взрослыми», - сказала руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК подполковник Дина Мухаринова.

«Это очень здорово, что командование нашей части организовало для нас видеосвязь с семьей прямо на полигоне, я поговорил со своими родными, которые живут в Акмолинской области, увидел родителей своих сослуживцев, порадовался и за себя, и за них. Возможность пообщаться с родными прямо на полигоне дала нам новые силы, подняла настроение», - делится приятными впечатлениями военнослужащий срочной службы ефрейтор Илья Панасюк, старший оператор-лаборант инженерно-саперного взвода.

«Моя мама впервые увидела меня в боевой обстановке, увидела моих друзей-сослуживцев, – добавляет солдат срочной службы ефрейтор Мирас Хасенов, старший химик-разведчик инженерно-саперного взвода. - Я видел, как она восторженно и с гордостью она на меня смотрела. Эмоции самые положительные! У меня энергии и сил прибавилось, я точно знаю, что наша рота выполнит все поставленные задачи».

«Увидев сыновей бодрыми, улыбающимися и энергичными, да еще в условиях учебно-боевой обстановки, родители убедились, что у них все в порядке и в очередной раз порадовались за сыновей. А солдаты срочной службы после общения с родными зарядились боевым духом, воодушевились и приободрились, что очень кстати накануне выполнения серьезных заданий в рамках учения», - подчеркивает подполковник Дина Мухаринова.