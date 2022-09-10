Солдату Панфиловской дивизии исполнился 101 год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одному из последних солдат легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаеву 10 сентября 2022 года исполнилось 101 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Оңтүстік».

С юбилеем ветерана поздравили военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан, военный оркестр воинской части 5571, председатель Совета ветеранов полковник запаса Асатулла Кулахметов во главе с заместителем командующего региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии РК полковником Ниязтаем Алкешевым.

Поздравление ветерана с праздником стало уже традицией для военнослужащих регионального командования «Оңтүстік».

В парадном мундире, украшенном орденами и медалями, надетом по случаю юбилея, принимал поздравления последний оставшийся в живых ветеран легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаев.

«Сегодня мы, военнослужащие Национальной гвардии, поздравили ветерана Великой Отечественной войны, солдата легендарной Панфиловской дивизии Жонкабаева Кайырлы Уатаевича. Ему сегодня исполнилось 101 год. Чествование ветеранов стало нашей традицией, мы на их примере самоотверженного, беззаветного служения Родине, на их подвигах в годы войны, ратных подвигах в тылу врага воспитываем подрастающее поколение! К великому сожалению, ветеранов становится все меньше. Поэтому мы всегда стараемся окружить их вниманием и заботой», - сказал з аместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік « Нацгвардии РК полковник Ниязтай Алкешев.

«Родители мне дали хорошее воспитание, я занимался спортом, вредных привычек не имел, женился, воспитал 5 детей, все они получили высшее образование, сейчас среди своих детей, внуков и правнуков живу счастливо, они хорошо за мной ухаживают и поэтому хочется жить еще дольше. Со вчерашнего дня меня со 101 днем рождения поздравляют военнослужащие Национальной гвардии, и я этому очень рад и меня это окрыляет! Большое всем спасибо!», - отметил ветеран Кайырлы Уатайулы.

Кайырлы Уатаевич родился 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы ВКО.

В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии.

Ветеран прошел всю войну. В составе 8 гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома. В дальнейшем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. С 1970 по 1983 гг. являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.

За мужество и героизм, проявленные в ходе ВОВ, был награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны» ІІ степени, медалями «За Отвагу», «За оборону Москвы», а также множественными наградами.