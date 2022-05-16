16 Мая 2022 12:40

Солдата-срочника разыскивают в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий воинской части 6656 Нацгвардии РК самовольно покинул маршрут патрулирования. В воинской части подтвердили данный факт. В настоящее время идут его поиски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Как сообщается, 18-летний солдат-срочник Баглан Адилбеков ушел с маршрута патрулирования в 4 микрорайоне 14 мая, в 22:55.

В местных СМИ опубликовали фото военнослужащего.

Военнослужащий был одет в синюю форму Нацгвардии РК с надписью «Ұлттық ұлан» и черные берцы.

Приметы: рост 160-170 см, темные волосы, карие глаза.

«В данное время организованы поиски военнослужащего. Информацией, кроме той, которая указана в ориентировке, не располагаю. Назначено служебное расследование», - добавил заместитель командира воинской части РгК «Батыс».