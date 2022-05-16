Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Солдата-срочника разыскивают в Актау
16 Мая 2022 12:40

Солдата-срочника разыскивают в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий воинской части 6656 Нацгвардии РК самовольно покинул маршрут патрулирования. В воинской части подтвердили данный факт. В настоящее время идут его поиски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Как сообщается, 18-летний солдат-срочник Баглан Адилбеков ушел с маршрута патрулирования в 4 микрорайоне 14 мая, в 22:55.

В местных СМИ опубликовали фото военнослужащего.

Военнослужащий был одет в синюю форму Нацгвардии РК с надписью «Ұлттық ұлан» и черные берцы.

Приметы: рост 160-170 см, темные волосы, карие глаза.

«В данное время организованы поиски военнослужащего. Информацией, кроме той, которая указана в ориентировке, не располагаю. Назначено служебное расследование», - добавил заместитель командира воинской части РгК «Батыс».
Читайте также
Джо Байден посетит Буффало в связи с убийством 10 человек в супермаркете
Оплывина разрушила дом в Текели – найдено тело погибшей пятилетней девочки
Оплывина разрушила дом в Текели - спасатели ищут пятилетнюю девочку
Ветерана ВОВ Павла Плугина поздравили со 101-летием военнослужащие в Таразе
Наказаны 17 сотрудников ДУИС Шымкента за побег обвиняемого из СИЗО
Пассажир поезда ранил ножом шестерых человек в Германии
Казахстанские военнослужащие участвуют в военных учениях в Турции
Благодарственные письма вручили юным героям в Семее

Лента новостей

Архив