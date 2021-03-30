ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Таразе, найден, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Как сообщалось ранее, поиски военнослужащего велись на протяжении 4 дней.

По словам сослуживцев, «19-летний Нурасыл Арысбаев покинул часть самовольно около 3 часов ночи и никого не предупредил». Солдату механизированной бригады оставалось служить еще полгода, но почему он ушел, его сослуживцы не понимают. Какие-либо неуставные взаимоотношения они отрицают, а покинувшего часть солдата характеризуют достаточно спокойным. Отмечается, что оружия при нем не было.



