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Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Таразе, найден

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Марта 2021, 09:59
Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Таразе, найден

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Таразе, найден, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Как сообщалось ранее, поиски военнослужащего велись на протяжении 4 дней.

По словам сослуживцев, «19-летний Нурасыл Арысбаев покинул часть самовольно около 3 часов ночи и никого не предупредил». Солдату механизированной бригады оставалось служить еще полгода, но почему он ушел, его сослуживцы не понимают. Какие-либо неуставные взаимоотношения они отрицают, а покинувшего часть солдата характеризуют достаточно спокойным. Отмечается, что оружия при нем не было.



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