    10:36, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Контрактник погиб в результате выстрела в воинской части в Павлодаре

    По информации МВД, военнослужащий выстрелил в себя из оружия и ранил одного из своих сослуживцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Контрактник погиб в результате выстрела в воинской части в Павлодар
    Фото: Kazinform

    По предварительным данным инцидент произошел в одной из воинский частей Павлодара. Военнослужащий по контракту совершил выстрелы из закрепленного за ним оружия. В итоге от полученного огнестрельного ранения парень скончался. 

    — В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Ход расследования находится на контроле у Военно-следственного департамента МВД, — сообщили в ведомстве. 

    Контрактник выстрелил и в своего сослуживца, которого госпитализировали. В павлодарской первой городской больнице рассказали, что поступивший к ним солдат 2001 года рождения находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Проводятся все необходимые лечебные мероприятия. 

    Напомним, ранее в Мангистауской области начальник погранзаставы получил два года колонии за смерть солдата. 

    Артём Викторов
