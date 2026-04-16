Контрактник погиб в результате выстрела в воинской части в Павлодаре

По предварительным данным инцидент произошел в одной из воинский частей Павлодара. Военнослужащий по контракту совершил выстрелы из закрепленного за ним оружия. В итоге от полученного огнестрельного ранения парень скончался.

— В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Ход расследования находится на контроле у Военно-следственного департамента МВД, — сообщили в ведомстве.

Контрактник выстрелил и в своего сослуживца, которого госпитализировали. В павлодарской первой городской больнице рассказали, что поступивший к ним солдат 2001 года рождения находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Проводятся все необходимые лечебные мероприятия.

Напомним, ранее в Мангистауской области начальник погранзаставы получил два года колонии за смерть солдата.