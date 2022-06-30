30 Июня 2022 21:20

Сольный концерт Димаша Кудайбергена состоится в Алматы 23 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Алматы 23 сентября 2022 года, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! 23 сентября 2022 года в Алматы пройдет мой сольный концерт «Stranger»! Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице!» - сообщил Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram.

Шоу состоится в одном из крупнейших спортивных сооружений Казахстана – центральном стадионе. Певец обещает исполнить полюбившиеся поклонниками хиты и новые песни, а также предупреждает об ультрасовременном красочном шоу.

«Для меня очень волнительно вновь встретиться с Dears на своей родной земле! С нетерпением вас жду! О начале продаже билетов сообщим дополнительно. Следите за информацией», - написал Димаш Кудайберген.



