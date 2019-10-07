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Сокрытие доходов для получения АСП – наказать могут сотрудников акиматов

7 Октября 2019 14:55
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Сокрытие доходов для получения АСП – наказать могут сотрудников акиматов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал, кому грозит наказание за сокрытие многодетными семьями доходов для получения АСП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала года выявлено 73 714 семей, скрывших свои доходы и имущество ради получения АСП. Я согласен, что виноваты были в этих фактах не только получатели, хотя ответственность несут люди, которые заявили о своих доходах, и скрыли. Конечно, есть вина сотрудников служб местных исполнительных органов, которые занимались назначением АСП. Возможно, был определенный временной дефицит и просто сотрудники не успели все детально проверить. Поэтому наказание именно за недобросовестное выполнение своих обязанностей мы рассмотрим по итогам девяти месяцев. Акиматам такое поручение дано», - сказал Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, наказание понесут именно те работники, которые были непосредственно в этом задействованы.

Между тем министр также отметил, что все семьи добровольно возвращают неправильно выплаченную АСП.

«Кто-то всю сумму, кто-то постепенно. У кого превышение было небольшое, удерживается из АСП следующего месяца. Карательного механизма не будет, пока прецедентов не было, обращений в суд не было», - подчеркнул глава ведомства.

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Ключевые слова: Правительство РК, Акимат, Общество,
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Азамат Сыздыкбаев

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