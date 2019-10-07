Сокрытие доходов для получения АСП – наказать могут сотрудников акиматов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал, кому грозит наказание за сокрытие многодетными семьями доходов для получения АСП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года выявлено 73 714 семей, скрывших свои доходы и имущество ради получения АСП. Я согласен, что виноваты были в этих фактах не только получатели, хотя ответственность несут люди, которые заявили о своих доходах, и скрыли. Конечно, есть вина сотрудников служб местных исполнительных органов, которые занимались назначением АСП. Возможно, был определенный временной дефицит и просто сотрудники не успели все детально проверить. Поэтому наказание именно за недобросовестное выполнение своих обязанностей мы рассмотрим по итогам девяти месяцев. Акиматам такое поручение дано», - сказал Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, наказание понесут именно те работники, которые были непосредственно в этом задействованы.

Между тем министр также отметил, что все семьи добровольно возвращают неправильно выплаченную АСП.

«Кто-то всю сумму, кто-то постепенно. У кого превышение было небольшое, удерживается из АСП следующего месяца. Карательного механизма не будет, пока прецедентов не было, обращений в суд не было», - подчеркнул глава ведомства.