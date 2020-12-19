Сокрушительная победа: Головкин четырежды отправил в нокдаун Шеремету

ГОЛЛИВУД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) провел титульный бой с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок прошел в Голливуде (США, штат Флорида). На кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которые принадлежали казахстанцу. Бой не продлился всю отведенную дистанцию в двенадцать раундов и закончился досрочной победой Головкина — его соперник не вышел на восьмой раунд, в первом, втором, четвертом и седьмом поляк побывал в нокдаунах.

Таким образом, Геннадий Головкин одержал уже 41-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и IBO. Камил Шеремета потерпел первое поражение на профи-ринге.

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в своем аккаунте в Facebook поздравил боксера.



