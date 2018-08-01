Сокровища древнего Тараза показали жителям Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В областном историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка «Сокровища древнего Тараза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, на выставке представлено 266 экспонатов. Они знакомят с историей Тараза и уникальными археологическими находками, включающими комплекс изделий ремесленников из золота, серебра, меди и керамики. Коллекция нумизматики раскрывает роль торгово-политических отношений в регионе.

Директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Рустам Бикенев отметил, что музей впервые за 20 лет работы выехал за пределы города.

«Волнительно и вдвойне приятно находиться на родной земле и представлять культуру древнего Тараза. Мы начали с северных областей. Будем знакомить культуру севера с культурой юга. У себя мы ждем и Костанай, и Петропавловск, и Кокшетау, и Павлодар», - отметил Р. Бикенев.

Главный хранитель фонда музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Анна Крокошева говорит, что в Петропавловск привезли артефакты, найденные за последние 5-6 лет на центральной территории древнего Тараза.

«Самая интересная, яркая страница истории Тараза - это караханидский период. В Таразе располагалась ставка правителя, находился монетный двор, чеканились монеты от лица местных правителей. Очень много купцов и ремесленников приходили в наш город по Великому Шелковому пути», - рассказала Анна Крокошева.

Она добавила, что одним из любимых и востребованных на выставке экспонатов является «Клад ювелира». В кладе были найдены уникальные ювелирные украшения и заготовки, сделанные из золота и серебра с высоким мастерством.

Посетить археологическую выставку «Сокровища древнего Тараза» североказахстанцы смогут с 1 по 15 августа.