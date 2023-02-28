Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Сократят ли финансирование канцелярии Первого Президента РК

28 Февраля 2023, 13:10
Сократят ли финансирование канцелярии Первого Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал финансирование канцелярии Первого Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На финансирование канцелярии в трехлетний период уже заложено 5,6 млрд тенге. Что будет с этими деньгами после отмены закона о Первом Президенте?» - спросили журналисты Ерулана Жамаубаева.

«Есть закон, подзаконные акты. Соответствующие указы, постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование. Для нас, это понятно, закон первее. Есть еще подзаконные акты, которые должны быть также приняты. После этого мы примем решение относительно финансирования. Пока мы будем постепенно сокращать», - ответил Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

Вместе с тем, министр проинформировал, сколько времени потребуется на механизм принятия подзаконных актов.

«Очень много нормативно-правовых актов. В том числе и постановление Правительства, указов. Все это приводится в соответствии в ближайшие два месяца», - уточнил Е. Жамаубаев.

15 февраля Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».


Новости по теме
Доходы бюджета Казахстана в этом году вырастут - Ерулан Жамаубаев
Уточнение республиканского бюджета на 2023 год: куда направят дополнительные средства
Более 18 тысяч заявлений на банкротство поступило от граждан Казахстана
Теги:
Читайте также
Пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – КГД
Квоты на вывоз лука могут ввести в РК
Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
В закон об ОСМС внесут поправки для обеспечения медуслугами жителей Байконура
Подпольное казино выявили в Атырауской области
Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
Пропускная способность пунктов пропуска на границе с КНР увеличена на 40%
Количество потребительских кредитов выросло в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей