Сократят ли финансирование канцелярии Первого Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал финансирование канцелярии Первого Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На финансирование канцелярии в трехлетний период уже заложено 5,6 млрд тенге. Что будет с этими деньгами после отмены закона о Первом Президенте?» - спросили журналисты Ерулана Жамаубаева.

«Есть закон, подзаконные акты. Соответствующие указы, постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование. Для нас, это понятно, закон первее. Есть еще подзаконные акты, которые должны быть также приняты. После этого мы примем решение относительно финансирования. Пока мы будем постепенно сокращать», - ответил Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

Вместе с тем, министр проинформировал, сколько времени потребуется на механизм принятия подзаконных актов.

«Очень много нормативно-правовых актов. В том числе и постановление Правительства, указов. Все это приводится в соответствии в ближайшие два месяца», - уточнил Е. Жамаубаев.

15 февраля Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».