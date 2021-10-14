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Сократить забор свежей воды в промышленности планируют в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Октября 2021, 15:42
Сократить забор свежей воды в промышленности планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил планы по сокращению объемов забора свежей воды в промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В промышленности планируется сократить объем забора свежей воды на 1,3 км3 за счет увеличения объёмов оборотного и/или повторного водоснабжения», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Таким образом, к 2025 году планируется обеспечить дополнительные 7 км3 воды, которые могут быть использованы в сельском хозяйстве и промышленности, для обеспечения питьевого водоснабжения и поддержания водных экосистем в стабильном состоянии.

Также разрабатывается проект Концепции развития системы управления водными ресурсами, в которой будут отражены следующие вопросы:

1) институциональное и правовое реформирование отношений в области использования и охраны водных ресурсов;

2) цифровизация, научно-аналитическое обоснование и методическое обеспечение управления водными ресурсами;

3) рациональное водопользование с учетом сохранения водно-ресурсного потенциала.

Ранее сообщалось, что в Казахстане построят девять новых водохранилищ.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экология   Промышленность   Аскар Мамин   Вода  
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