Сократить выбросы на 16 крупных предприятиях в Казахстане планируют в течение пяти лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что за шесть месяцев текущего года эмиссии 16 предприятий составили 293,2 тыс. тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр, в 2021 году на реализацию задач нацпроекта «Жасыл Қазақстан» было предусмотрено 89,3 млрд тенге, в том числе 27,6 млрд тенге - средства республиканского бюджета, 15 млрд тенге - из местного бюджета и 46,7 млрд тенге - внебюджетные средства. В этом году на реализацию мероприятий нацпроекта предусмотрено около 161 млрд тенге.

«В рамках задачи «Улучшение качества атмосферного воздуха» предусматривается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20% в 10 крупных городах.

За 2021 год 16 предприятиями в атмосферный воздух фактически выброшено 655 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 3% ниже уровня 2020 года (675 тыс. тонн) при лимите 803,8 тыс. тонн. За 6 месяцев этого года эмиссии предприятий составили 293,2 тыс. тонн, что на 6,7% ниже аналогичного периода 2021 года (314 тыс. тонн)», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, показатель достигнут за счет проведения природоохранных мероприятий и повышения надежности оборудования. Для этого предприятиями выделено 15,4 млрд тенге собственных средств.

«На стальном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау» проведена реконструкция пылеочистного оборудования корпусов бункеров агломерата, а также ремонт электрофильтров котлоагрегатов. Это позволило снизить выбросы на 1,1 тыс. тонн. Начаты работы по реконструкции газоотводящего тракта зоны спекания агломашин с установкой электрофильтров и реконструкции пылеочистного оборудования корпуса дробления известняка. Работы завершатся в этом году. По предприятию до 2025 года прогнозируется снижение до 30%», проинформировал он.

По сведениям министра, на алматинской ТЭЦ-2 запланирован перевод на газ, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году.

«На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе ведутся работы по тонкой очистке дымовых газов и аминовой очистки топливного газа на установках, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 3,6%. До 2030 года планируется снижение на 9,1%», - сообщил он.