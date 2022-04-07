Сократить время ожидания автобусов поручил аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В областном центре участились жалобы горожан на долгое ожидание автобусов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Летом ожидается поступление около 100 новых автобусов, необходимо максимально сократить время ожидания маршрутов до 5-10 минут. Следует также поднять уровень обслуживания», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Задачу сократить время ожидания автобусов в Павлодаре перед перевозчиками глава региона поставил в ходе посещения городских транспортных предприятий. Он отметил, что участились жалобы горожан на долгое ожидание автобусов. Руководству автобусного парка № 1 Абылкаир Скаков напомнил об обязательствах, принятых инвестором в рамках ранее заключённого меморандума.

Директор автобусного парка Айтуар Жангазин сообщил, что сегодня на предприятии работают 62 водителя, и сейчас дополнительно набирают штат сотрудников, которые пройдут специальное обучение. А. Скаков дал поручение акиму Павлодара Асаину Байханову и директору автопарка вести постоянную работу в рамках меморандума.

В трамвайном управлении А. Скаков ознакомился с работой вагонно-ремонтной мастерской и проверил внедрение электронного билетирования. Председатель правления АО «Трамвайное управление» Муслим Махмудов рассказал о том, что вагоны технические обслуживаются вовремя.

«Во время ремонта мы полностью снимаем электродвигатели, смазываем подшипники, проводим ревизию электрики, - отметил М. Махмудов. - Ежегодно капитальный и текущий ремонт проходит 60 процентов парка».

Аким области напомнил о необходимости своевременного завершения реконструкции «бесшумных» трамвайных линий по городу, обеспечения безопасности перевозок горожан и повышения уровня культуры обслуживания пассажиров.

