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    16:34, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Сократить время ожидания автобусов поручил аким Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В областном центре участились жалобы горожан на долгое ожидание автобусов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Летом ожидается поступление около 100 новых автобусов, необходимо максимально сократить время ожидания маршрутов до 5-10 минут. Следует также поднять уровень обслуживания», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.
    Задачу сократить время ожидания автобусов в Павлодаре перед перевозчиками глава региона поставил в ходе посещения городских транспортных предприятий. Он отметил, что участились жалобы горожан на долгое ожидание автобусов. Руководству автобусного парка № 1 Абылкаир Скаков напомнил об обязательствах, принятых инвестором в рамках ранее заключённого меморандума.
    Директор автобусного парка Айтуар Жангазин сообщил, что сегодня на предприятии работают 62 водителя, и сейчас дополнительно набирают штат сотрудников, которые пройдут специальное обучение. А. Скаков дал поручение акиму Павлодара Асаину Байханову и директору автопарка вести постоянную работу в рамках меморандума.
    В трамвайном управлении А. Скаков ознакомился с работой вагонно-ремонтной мастерской и проверил внедрение электронного билетирования. Председатель правления АО «Трамвайное управление» Муслим Махмудов рассказал о том, что вагоны технические обслуживаются вовремя.
    «Во время ремонта мы полностью снимаем электродвигатели, смазываем подшипники, проводим ревизию электрики, - отметил М. Махмудов. - Ежегодно капитальный и текущий ремонт проходит 60 процентов парка».
    Аким области напомнил о необходимости своевременного завершения реконструкции «бесшумных» трамвайных линий по городу, обеспечения безопасности перевозок горожан и повышения уровня культуры обслуживания пассажиров.


    Теги:
    Регионы Казахстана Транспорт Акимат Общество Павлодарская область
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