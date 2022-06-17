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Сократить вредные выбросы энергоотрасли до 70% предлагают в Минэкологии
17 Июня 2022 12:29

Сократить вредные выбросы энергоотрасли до 70% предлагают в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В среднем в стране выбрасывается около 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. Об этом сообщил директор департамента климатической политики и зеленых технологий Минэкологии Олжас Агабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них 900 тыс. тонн приходится на отрасль электроэнергетики и теплоэнергетики. Таким образом, порядка 30-40% доли негативного влияния на атмосферный воздух приходится на электроэнергетическую отрасль. По нашим оценкам, эти 900 тыс. тонн можно будет снизить на 60-70%», - сказал Олжас Агабеков на III Форуме угольной промышленности.

По его мнению, такие вопросы необходимо рассматривать с разных ракурсов.

«Это очень амбициозные показатели, которые мы заложили. Мы неоднократно встречались с представителями электроэнергетической отрасли. Эти вопросы надо рассматривать в комплексе – если мы говорим о том, что приходит закат эры угля, то рано или поздно от угля нам придется отказаться в производстве электро- и теплоэнергии. Тогда для чего внедрять на станциях наилучшие технологии? Никто не говорит о том, что нужно отказываться от угля завтра же, это нужно делать постепенно», - добавил представитель Минэкологии.


Автор:
Корреспондент

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