Сократить учебный год в школах до 25 мая планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане вернутся к 34-недельной продолжительности учебного года в школах. Новый 2023-2024 учебный год завершится 25 мая. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Вопрос продления учебного года до 36 недель, к этому вопросу было очень много нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества. Нужно признать, что это мировая практика. Но на внедрение таких нововведений требуется более тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было оправдано, но поспешным. В этой связи полагаю правильным вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая», - сказала Тамара Дуйсенова на республиканском августовском совещании работников образования.

Министр заявила, что вернуться к этому вопросу будет целесообразно после 2025 года.