Сократить рабочий день рекомендовали столичные спасатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные спасатели рекомендуют отменить занятия для студентов вузов, а работодателям пересмотреть график работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Нур-Султана.

Начальник столичного Департамента полиции Ержан Саденов, начальник городского ДЧС Бауыржан Сыздыков и заместитель акима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев обратились к жителям Нур-Султана в связи с резким ухудшением погоды. Они рекомендовали отменить занятия для студентов вузов, работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27.01.2020г

«Настоятельно рекомендуем отменить все занятия в вузах и сузах. Всем бизнес-структурам, организациям, учреждениям сократить рабочий день», - говорится в сообщении.

Также рекомендуют воздержаться от посещения дошкольных организаций. При этом детсады работают в штатном режиме.

Отмечается, коммунальные службы в связи с обильным снегопадом работают в усиленном режиме на всех участках.





Напомним, в связи с резким ухудшением погоды в столице отменены занятия для учащихся первой и второй смены с 0 по 12 классы.

Кроме этого, воздержаться от выездов за город, отдать предпочтение общественному транспорту.