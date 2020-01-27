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вчера 14:29
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Сократить рабочий день рекомендовали столичные спасатели
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные спасатели рекомендуют отменить занятия для студентов вузов, а работодателям пересмотреть график работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Нур-Султана.
Начальник столичного Департамента полиции Ержан Саденов, начальник городского ДЧС Бауыржан Сыздыков и заместитель акима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев обратились к жителям Нур-Султана в связи с резким ухудшением погоды. Они рекомендовали отменить занятия для студентов вузов, работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27.01.2020г
«Настоятельно рекомендуем отменить все занятия в вузах и сузах. Всем бизнес-структурам, организациям, учреждениям сократить рабочий день», - говорится в сообщении.
Также рекомендуют воздержаться от посещения дошкольных организаций. При этом детсады работают в штатном режиме.
Отмечается, коммунальные службы в связи с обильным снегопадом работают в усиленном режиме на всех участках.
Напомним, в связи с резким ухудшением погоды в столице отменены занятия для учащихся первой и второй смены с 0 по 12 классы.
Кроме этого, воздержаться от выездов за город, отдать предпочтение общественному транспорту.
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