+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сократить рабочий день рекомендовали столичные спасатели

27 Января 2020 07:36
Поделиться:
Сократить рабочий день рекомендовали столичные спасатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные спасатели рекомендуют отменить занятия для студентов вузов, а работодателям пересмотреть график работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Нур-Султана.

Новости по теме
Около 200 человек спасли спасатели из снежных заносов в Карагандинской области
Пять автомобилей с людьми вытащили из снежных заносов спасатели Павлодарской области Из-за сугробов фельдшеру «скорой» пришлось пересесть на трактор в ВКО 15 человек спасли из снежных заносов в Алматинской области

Начальник столичного Департамента полиции Ержан Саденов, начальник городского ДЧС Бауыржан Сыздыков и заместитель акима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев обратились к жителям Нур-Султана в связи с резким ухудшением погоды. Они рекомендовали отменить занятия для студентов вузов, работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27.01.2020г

«Настоятельно рекомендуем отменить все занятия в вузах и сузах. Всем бизнес-структурам, организациям, учреждениям сократить рабочий день», - говорится в сообщении.

Также рекомендуют воздержаться от посещения дошкольных организаций. При этом детсады работают в штатном режиме.

Отмечается, коммунальные службы в связи с обильным снегопадом работают в усиленном режиме на всех участках.


Напомним, в связи с резким ухудшением погоды в столице отменены занятия для учащихся первой и второй смены с 0 по 12 классы.

Кроме этого, воздержаться от выездов за город, отдать предпочтение общественному транспорту.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
Поделиться:

Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив