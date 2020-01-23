Сократить рабочий день посоветовали власти в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из-за плохой погоды ДЧС Павлодарской области попросил водителей не выезжать за пределы населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев ДЧС Павлодарской области рекомендует руководителям государственных органов, объектов предпринимательства и строительства, образовательных учреждений и производственных предприятий рассмотреть возможность объявить 23 января 2020 года сокращенный рабочий день», - сообщили журналистам в акимате Павлодарской области.
Кроме того, власти попросили водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.
«В то же время сообщаем, что все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме», - добавили в администрации Павлодарской области.
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