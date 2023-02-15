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Сократить обязательства по оформлению сопроводительных накладных могут в РК

15 Февраля 2023, 10:38
Сократить обязательства по оформлению сопроводительных накладных могут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о планах по пересмотру обязательств в части оформления сопроводительных накладных на товары (СНТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках перехода на сервисную модель налогообложения между Министерством финансов и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» 30 декабря 2022 года заключен Меморандум о сотрудничестве. Достигнута договоренность по кардинальному пересмотру обязательств по оформлению СНТ», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

В этой связи, Министерство финансов разработало проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан».

«Данные проект приказа предусматривает сокращение обязательств по оформлению СНТ и применению ВС (виртуальный склад). В настоящее время проект приказа размещен на портале Открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения», - добавил зампремьера.


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