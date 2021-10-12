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    10:45, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сократить на 20% вредные выбросы с предприятий планируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о национальном проекте «Жасыл Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева, данном на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 26 января 2021 года, разработан Национальный проект «Жасыл Қазақстан». Национальный проект направлен на создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации в стране», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По его словам, нацпроект включает 4 основных направления.

    «Первое направление – «Таза Қазақстан» способствует решению основных экологических проблем, таких как улучшение качества атмосферного воздуха, управление отходами и сохранение экосистем водных объектов страны. В рамках направления предполагается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20%», - отметил министр.

    В частности, планируется установить более 8 тыс. контейнеров для раздельного сбора, увеличить долю и утилизацию ТБО с 18% до 34%.

    «В части сохранения экосистем водных объектов планируется реализация второй фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Предусмотрены мероприятия по увеличению водности и пропускной способности рек, находящихся в бассейне озера Балхаш», - заключил С. Брекешев.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экология
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