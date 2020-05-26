Сократить маршрутные автобусы планируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске намерены существенно изменить работу общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь идет не только о внедрении электронного билетирования – о чем говорят не первый год – но и оптимизации всей сети общественного транспорта и возможном субсидировании некоторых социально-значимых маршрутов.

По сведениям городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сейчас около 40% городских маршрутов дублируются. Пассажиропоток распределяется неравномерно, водители в погоне за клиентом нарушают правила дорожного движения.

Зимой аким Петропавловска Булат Жумабеков заявлял о том, что в марте специально привлеченная организация проведет обследование маршрутов и по его результатам местные власти смогут качество пассажирских перевозок. Коррективы в работу внесла пандемия коронавируса. Запланированное обследование пришлось отложить на три месяца.

« С 25 мая начали обследование маршрутов. В течение месяца мы получим полную картину. Некоторые маршруты уберем. Информация будет доступна общественности. Все официально разместим. Нынешний автопарк 300 единиц сократим до 200. Но маршрутной сетью будут охвачены все районы города. Планируем ввести социально-значимые маршруты, которые будут подлежать субсидированию», - рассказал руководитель отдела Бахыт Ильясов.

По его словам, после оптимизации внедрят электронное билетирование. На него возлагают большие надежды. В горакимате уверены, что оно позволит точно определить пассажиропоток и обеспечить прозрачность работы перевозчиков.

Вопрос оптимизации маршрутной сети города выносили на обсуждение общественного совета. Предприниматель, член общественного совета Александр Казанцев рекомендовал взвешенно и осторожно подходить сейчас к обследованию маршрутов. По его мнению, картина может быть необъективной. В Петропавловске еще не сняли режим карантина, автобусы заполнены наполовину, многие горожане по различным причинам пока не пользуются услугами общественного транспорта.