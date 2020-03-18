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Сократит ли Казахстан добычу нефти -  мнение вице-министра энергетики

18 Марта 2020 17:36
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Сократит ли Казахстан добычу нефти -  мнение вице-министра энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Асет Магауов прокомментировал вопрос возможного сокращения добычи нефти в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы провели предварительный анализ влияния разных ценовых сценариев на уровень добычи в Казахстане. В целом затраты различных компаний сильно различаются в зависимости от этапа разработки месторождения. Если по крупным проектам лифтинг затраты составляют в пределах до 10 долларов США за баррель с учетом транспортировки порядка 25 долларов за баррель, то по более старым месторождениям, которые в разработке находятся достаточно давно, затраты с учетом транспортировки, добычи, налогов доходят до 30-35 долларов США за баррель», - сказал Асет Магауов на брифинге в СЦК.

Вице-министр добавил, что при текущем ценовом коридоре Казахстан не ощущает, что будет сильное давление на уровень добычи на нефтегазовых проектах.

«Более детальный анализ мы совестно с компаниями проводим при различных ценовых сценариях, вплоть до 20-25 долларов за баррель, я думаю, анализы в ближайшее время будут готовы», - резюмировал Асет Магауов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика, Нефть,
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Серик Сабеков

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