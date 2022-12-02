Сократить количество поездок на инватакси предлагают в акимате Астаны

2 Декабря 2022, 15:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель городского управления занятости и социальной защиты Илья Скуб озвучил существующие проблемы в деятельности по обеспечению лиц с инвалидностью транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по городу зарегистрировано 26 174 человека с инвалидностью. Из них 7 188 детей до 18 лет. (…) Самый наболевший вопрос – обеспечение инватакси. В 2021 году у нас было 50 автомобилей инватакси, на них мы тратили 266 млн тенге. В этом году их 78. До конца года у нас запланировано освоение 480 млн тенге. То есть ежедневно тратим на инватакси 1,3 млн тенге, и все-равно проблема не снимается. Обслуживается порядка 1,9 тысяч человек», - сказал Илья Скуб на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей столицы.

По его словам, здесь нет ограничений.

«То есть один человек может вызывать инватакси 5-10 раз в день, другому вообще не достанется. То есть, кто предварительно делает запись за сутки, тот и ездит. Мы предлагаем ввести ограничения по количеству поездок, чтобы все могли воспользоваться этой услугой. Кто-то считает, что их права ущемляются, но других вариантов у нас нет. У нас сейчас 70% подвижного состава общественного транспорта доступно для лиц с инвалидностью, но есть свои моменты. Кто-то действительно не может ездить в общественном транспорте, кто-то не хочет», - добавил представитель акимата.