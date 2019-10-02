Сократить госзакупки способом из одного источника поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил снижать количество госзакупок способом из одного источника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании межведомственной комиссии по профилактике коррупционных правонарушений глава региона отметил, что «госзакупки несут серьезные коррупционные риски». По его словам, департамент внутреннего госаудита проверил госзакупки по наиболее подверженным коррупционным рискам сферам: пассажирский транспорт и автодороги, энергетика и ЖКХ, строительство и архитектура, здравоохранение и образование.

«Проверено 3100 артикулов. С нарушениями выявлено 530. К дисциплинарной ответственности привлечено 91 лицо. Главная причина – проведение госзакупок способом из одного источника. Мы говорили о том, что нужно планомерно снижать их количество. Это сфера, где неконкурентным способом выбирается поставщик. Я давал соответствующее поручение всем районам и управлениям. По итогам 2018 года снизили количество госзакупок таким способом на 17%. Такая тенденция должна быть и по итогам этого года. Все должно быть через конкурентную среду», - сказал К. Аксакалов.

Он добавил, что в конце года проведут анализ по каждому району.

«На встрече с руководителями строительных и дорожных организаций мы постоянно говорим: если кто-то из заказчиков, организаторов конкурсов принуждает или намекает на какие-то дела, нужно сразу сообщить. Прийти ко мне, сказать, мы сами разберемся. Вместе с тем нередки факты, когда предприниматели сами становятся инициаторами. Некоторые, чтобы заранее скрыть свои недоработки, некачественную работу, пытаются договориться. Это больной вопрос, который тоже нужно решать», - подчеркнул аким области.

К. Аксакалов уверен, что нужен мощный общественный контроль, депутатских фракций, партии Nur Otan всех объектов, которые строятся и ремонтируются на территории области.