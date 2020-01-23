Сократить госучастие в предпринимательской деятельности намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены сократить основания государственного участия в предпринимательской деятельности, такие поправки предусмотрены в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предусмотрены поправки, направленные на исключение барьеров, препятствующих конкуренции. Здесь реформа по сокращению оснований государственного участия в предпринимательской деятельности. Теперь согласно проекту субъекты рынка с государственным участием могут быть созданы при осуществлении деятельности в сфере государственной монополии, обеспечению национальной безопасности и обороноспособности государства, использованию стратегических объектов, а также недостаточном уровне развития конкуренции, определяемом по итогам анализа соответствующего товарного рынка», - пояснил вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев, в ходе презентации законопроекта в Мажилисе.

Далее, как отметил вице-министр, предусмотрены реформы по утверждению Правительством перечня видов деятельности, осуществляемых госпредприятиями.

«Это позволит ограничить деятельность госпредприятий рамками разрешенных видов деятельности и организовать процесс их сокращения. Введение конкурсного порядка предоставления государством исключительных прав субъектов рынка и ограничения их деятельности. При этом утверждение порядка проведения конкурса, согласование цены будут осуществляться антимонопольным органом. Кроме того, на субъекты рынка с исключительными правами будет осуществляться запрет на осуществление иной деятельности и злоупотребление монопольным положением», - добавил Жаслан Мадиев.