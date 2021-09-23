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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:40, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сократить долю участия государства в экономике до 14% планируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов поделился планами по сокращению присутствия государства в экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях реализации поручения Президента по сокращению присутствия государства в экономике реализуется Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. 50% объектов будут выставлены на приватизацию уже до конца т.г., 30% – в 2022 г. и по 10% – в 2023 и 2024 годах», - сказал Алихан Смаилов на брифинге в Правительстве.

    В частности, по каждому объекту приватизации разработаны и внесены в Реестр госимущества дорожные карты реализации.

    «Приватизация через прозрачные торги на электронной площадке Комитета госимущества уже идет полным ходом. В целом, предлагаемые меры позволят к 2025 году сократить долю участия государства в экономике до 14%», - заверил зампремьера.

    Ранее А. Смаилов рассказал о мерах борьбы с нелегальной торговлей через границы Казахстана.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Астана Экономика
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