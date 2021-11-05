Сократить долю государства в экономике до 14% планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по снижению доли государства в экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках направления «Комплексное развитие конкуренции» предусмотрены меры по развитию биржевой торговли, дальнейшему разгосударствлению экономики и обеспечению здоровой конкурентной среды», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, доля реализации сжиженного нефтяного газа через товарные биржи увеличится до 100%.

«Доля государства в экономике сократится до 14% к 2025 году. Количество государственных заданий будет уменьшено с 157 до 70 единиц», - отметил министр.

«Также предусматривается упразднение и реорганизация 20 операторов. В результате количество единых операторов сократится на 40%», - добавил А. Иргалиев.

Напомним, что на площадке СЦК проходит пресс-конференция по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности до 2025 года.