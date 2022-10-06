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    23:11, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки договорились страны ОПЕК+

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Итоги 45-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета и 33-й министерской встречи ОПЕК+ опубликовала пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    5 октября 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков принял участие в работе министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ в городе Вене (Австрия).

    На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по Соглашению.

    Принято решение продлить Соглашение до 31 декабря 2023 года.

    Страны участники договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки от уровня августа 2022 года, начиная с ноября этого года.

    Также был утвержден базовый уровень, одобренный на 19-м совещании стран ОПЕК+.

    Заседание мониторингового комитета решено проводить каждые два месяца, министерские встречи – каждые шесть месяцев. Период компенсации перепроизводства был продлен до 31 марта 2023 года.

    Обязательства для Казахстана на ноябрь составят 1,628 млн баррелей в сутки.

    Страны вновь согласились о важности соблюдения странами обязательств в рамках Соглашения.


    Теги:
    Минэнерго РК Экономика Нефть Нефть/газ Правительство
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