Сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки договорились страны ОПЕК+

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Итоги 45-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета и 33-й министерской встречи ОПЕК+ опубликовала пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

5 октября 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков принял участие в работе министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ в городе Вене (Австрия).

На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по Соглашению.

Принято решение продлить Соглашение до 31 декабря 2023 года.

Страны участники договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки от уровня августа 2022 года, начиная с ноября этого года.

Также был утвержден базовый уровень, одобренный на 19-м совещании стран ОПЕК+.

Заседание мониторингового комитета решено проводить каждые два месяца, министерские встречи – каждые шесть месяцев. Период компенсации перепроизводства был продлен до 31 марта 2023 года.

Обязательства для Казахстана на ноябрь составят 1,628 млн баррелей в сутки.

Страны вновь согласились о важности соблюдения странами обязательств в рамках Соглашения.