Сократилось количество завоеванных казахстанцами олимпийских лицензий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В период с 2000 по 2021 годы количество лицензий, завоеванных спортсменами сборной на Олимпийских играх, сократилось со 111 до 98, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«По результатам проверки Счетного комитета количество лицензий, завоеванных сборными командами на Олимпийских играх в период с 2000 по 2021 годы, уменьшилось со 111 до 98, а количество спортсменов, участвующих в них, уменьшилось со 130 до 97. От общего количества завоеванных мест золотые и серебряные медали уменьшились до 0%. При этом в 2018-2020 годах на развитие всех видов спорта выделено 646 млрд тенге. 72% средств были направлены без учета приоритетности и важности спорта для страны», — говорится в консультативном документе регуляторной политики, опубликованном Министерством культуры и спорта.

Напомним, ранее сообщалось, что казакша курес могут включить в программу Олимпийских игр.