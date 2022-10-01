Сократилось количество потенциальных соперников Казахстана на отбор Eвро-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество потенциальных соперников сборной Казахстана в отборочном цикле чемпионата Европы-2024 сократилось на 20 команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

9 октября 2022 года в немецком Франкфурте-на-Майне состоится жеребьевка отборочных матчей чемпионата Европы-2024. Сам отборочный турнир состоится с марта по ноябрь 2023 года. Финальная часть EURO-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Сборная Казахстана попала в четвертую корзину и не сыграет в отборе с командами из Грузии, Греции, Турции, Люксембурга, Азербайджана, Косово, Болгарии, Фарерских островов и Северной Македонии.

Согласно регламенту EURO-2024, есть ограничения на поездки, где дальность полета в обе стороны превышает восьми и более часов. Чтобы свести к минимуму командировочные расходы, была составлена таблица с ограничениями и в одну группу может попасть лишь одна пара.

В таблице для Казахстана указаны 13 команд, с 12 из которых точно не сыграет сборная Казахстана. Это сборные – Андорры, Англии, Фарерских островов (в одной корзине), Франции, Гибралтара, Исландии, Мальты, Северной Ирландии, Португалии, Ирландии, Шотландии, Испании и Уэльса. Таким образом, из перечисленных команд лишь одна только попадет с Казахстаном в одну группу.

Кроме ограничений на дальние полеты, есть еще ограничения по политическим мотивам, разделяя команды в разные группы, а также для стран с высоким или средним риском суровых зимних условий.









Фото: kazfootball.kz











