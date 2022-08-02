Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сократилось число возможных соперников «Кызыл-Жара» в плей-офф Лиги конференций
2 Августа 2022 09:19

Сократилось число возможных соперников «Кызыл-Жара» в плей-офф Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Петропавловский «Кызыл-Жар» второго августа узнает возможного соперника по плей-офф Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Число оставшихся команд-участниц было разделено на четыре группы и казахстанская команда попала в первую, в которой пара петропавловского клуба оказалась сеянной.

В случае победы над кипрским АПОЭЛем «Кызыл-Жар» встретится с одной из следующих несеянных команд:
«Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция);
«Твенте» (Нидерланды) — «Чукарички» (Сербия);
ЦСКА София (Болгария) — «Сент-Патрикс» (Ирландия);
«Лиллестрем» (Норвегия) — «Антверпен» (Бельгия).

Матчи третьего квалификационного раунда против АПОЭЛа состоятся четвертого августа на Кипре, и 11-го августа в Казахстане.


Фото: FC Qyzyljar | ФК Кызыл-Жар




Новости по теме
Головкин откровенно высказался о своем возрасте и переменах
«Тобол» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги конференций
Велокоманда «Астана» определилась с составом на «Вуэльту Бургоса»
Читайте также
Головкин откровенно высказался о своем возрасте и переменах
«Тобол» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги конференций
Велокоманда «Астана» определилась с составом на «Вуэльту Бургоса»
Казахстан уступил Эквадору на старте юниорского чемпионата мира
Казахстанские таеквондисты завоевали четыре медали на турнире «Дети Азии»
Казахстанцы заняли весь пьедестал почета на фестивале настольного тенниса в Болгарии
Победителей Tartyl Fest наградили в Атырау
Казахстанский теннисист Евсеев выиграл квалификацию турнира в Чехии
Популярное
1 Два заместителя акима СКО покинули свои должности
2 Аким Костанайской области сократил двух заместителей
3 Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов
4 Тело утонувшего в Урале районного акима ищут водолазы
5 Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив