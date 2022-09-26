Сокращены сроки выдачи подписных листов кандидатам в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия сократила срок выдачи подписных листов кандидатам в Президенты РК более, чем в 2 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании выборного законодательства мы сократили для себя срок выдачи подписных листов кандидатам в Президенты Казахстана более чем в 2 раза – с 5 до 2 дней. Кроме того, сократили для территориальных комиссий сроки проверки достоверности подписей в поддержку кандидатов в Президенты с 10 до 5 календарных дней. За счет сокращения этих сроков, отведенных на наши процедуры, кандидатам предоставлено больше времени на сбор подписей. В связи с этим я обращаюсь к избирательным комиссиям на местах. Необходимо строго руководствоваться установленными ЦИК сроками», - сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров на заседании.

Он отметил, что внеочередные президентские выборы проводятся в соответствии с правилами, установленными конституционным законом для очередных выборов Президента. Сроки проведения избирательных мероприятий определяются ЦИК.

Ранее сообщалось, что каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей. Поддержка кандидатов в Президенты РК должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы. По состоянию на 1 июля 2022 года, в реестр избирателей РК включено 11 827 277 граждан. В поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 доверенных подписей.

Внеочередные выборы Президента РК назначены на 20 ноября.