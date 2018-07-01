Сокращены сроки по выдаче разрешений на ввоз шифровальных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия по отбору государственных услуг под председательством заместителя Премьер-министра Аскара Жумагалиева, приняла решение о сокращении сроков оказания государственных услуг, оказываемых Комитетом национальной безопасности РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

Теперь выдача заключения на ввоз, вывоз и транзит специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, будет выдаваться через 8 рабочих дней, вместо 15-ти календарных.

Выдача заключения на ввоз, вывоз и транзит шифровальных (криптографических) средств, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, также сократилась с 15 календарных дней до 8 рабочих дней.



Регистрация нотификаций о характеристиках товаров (продукции), содержащих шифровальные (криптографические) средства теперь происходит в течении 5 рабочих дней вместо 10-ти.