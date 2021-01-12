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Сокращены сроки оказываемых органами госдоходов услуг

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Января 2021, 04:30
Сокращены сроки оказываемых органами госдоходов услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в налоговое и таможенное законодательство, которые предусматривают оптимизацию сроков оказания государственных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Комитета госдоходов Минфина РК в Instagram.

Таким образом, с 1 января 2021 года сокращены сроки оказания следующих услуг:

- отзыв налоговой отчетности по налоговому заявлению - до 1 рабочего дня с даты подачи налогового заявления (ранее 5 рабочих дней);

- приостановление представления налоговой отчетности - до одного рабочего дня (ранее 3 рабочих дня);

- сведения об отсутствии (наличии) задолженности по запросу органов юстиции – до трех рабочих дней (ранее 5 рабочих дней);

- проведение зачетов/возвратов налогов, платежей в бюджет, пени и штрафов, таможенных пошлин, таможенных сборов, процентов сокращается - до 5 рабочих дней (ранее 10 рабочих дней).


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