Сокращенных работников Бухтарминской цементной компании пообещали трудоустроить

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО аким района Алтай Нуржан Токсеитов рассказал о сокращении работников ТОО «Бухтарминская цементная компания». Вопрос находится на контроле, все люди до конца недели будут трудоустроены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр Семей.

С 1 ноября в ТОО «БЦК» были сокращены 79 работников с соблюдением требований Трудового кодекса РК, установленных пунктами 2 и 3 статьи 50 с компенсационной выплатой. По словам Нуржана Токсеитова, такое соглашение между сторонами было предусмотрено по трудовому договору, который они подписали.

«Буквально вчера мы провели встречу с руководством завода. Данный вопрос стоит на контроле не только у меня, но и у главы региона Даниала Ахметова. В настоящий момент уже трудоустроено 11 человек, 6 человек – пенсионеры, 40 – будут трудоустроены в подрядные организации ТОО «ВГС», ТОО «БСЦ», ТОО «Vк Атлант». Оставшиеся 22 человека могут продолжить работу в ТОО «БЦК», если их устроит та должность, которую им предложат. Если же нет, то обеспечим их другой работой», – отметил глава района Алтай.

Помимо этого, как сообщил в своем аккаунте аким ВКО Даниал Ахметов, сейчас ответственные органы изучают характер сокращения на соответствие нормам законодательства. Уже до конца недели вопрос с трудоустройством жителей района Алтай будет решен.

«В первую очередь, мы должны позаботиться об этих людях. Уверяю, ни один человек не останется без работы. Все жители района должны чувствовать заботу от руководства района. Такова наша политика», – заключил Нуржан Токсеитов.