7 Августа 2022 13:01

Сокращение заместителей акимов, COVID-всплеск, рост цен и развитие сел – обзор

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Всплеск коронавирусной инфекции в столице и регионах, оптимизация заместителей акимов областей, рост цен на продукты и непродовольственные товары и акцент на развитие сел. О самых интересных и значимых новостях уходящей недели - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Сокращение замакимов в ряде областей РК

Количество заместителей акимов сократили в ряде областей Казахстана в связи с ранее озвученным поручением Главы государства.

В частности, под сокращение попали два заместителя акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова . В Костанайской области фактически покинул пост только один заместитель акима Виктор Ионенко. Еще одна должность замакима области была уже вакантна с мая этого года.

Под сокращение попала и замакима Павлодарской области Динара Шаймуратова, проработавшая на этой должности чуть более года.

Пока других сокращали, заместитель акима Атырауской области Кайрат Бекенов уволился по собственному желанию.

Ранее в своем ежегодном Послании Касым-Жомарт Токаев поручил сократить количество заместителей акимов областей и городов республиканского значения, подчеркнув, что у акимов не должно быть более трех заместителей.

Рост заболеваемости КВИ

В Казахстане отмечается рост заболеваемости КВИ более чем в три раза. В медучреждениях республики развернуты почти 5 тыс. ковидных коек. Очередная волна заболеваемости COVID-19 вызвана субвариантом штамма Омикрон ВА.5. Во многих случаях заболевание протекает в легкой форме, поэтому более 94% заболевших КВИ в Казахстане лечатся в амбулаторных условиях.

В связи со сложившейся ситуацией Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил вновь активизировать вакцинацию и ревакцинацию населения.

До конца года планируется дополнительно закупить вакцины QazVac и Pfizer в объеме 500 тыс. доз и 300 тыс. доз соответственно.

В профильном ведомстве также озвучили прогнозы касательно дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. И, как оказалось, уже в сентябре ожидается снижение заболеваемости ковидом. Вероятно, именно поэтому принято и озвучено решение не вводить дистанционную форму обучения в учебных заведениях Казахстана.

Развитие сел и моногородов

На неделе поднят также вопрос дальнейшего развития сел и моногородов. В Казахстане взялись за разработку концепции развития сельских территорий. Проект концепции должен быть готов уже к 1 октября. В этом году из республиканского бюджета на реализацию проектов в селах выделено 128 млрд тенге. Это проекты в сфере ЖКХ, социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры.

Что касается моногородов, здесь уже реализуются около 60 инфраструктурных проектов. В этом году для развития инфраструктуры 28 моно- и малых городов выделено 25,8 млрд тенге на реализацию 57 проектов . Для дальнейшей работы также разработают Дорожную карту по развитию моногородов, в которой будут предусмотрены вопросы разработки единого перечня мер господдержки моногородов.

Рост цен в регионах

В конце недели Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. По словам Премьера, субъекты торговли в регионах «балуются», пользуясь общей ситуацией, и зарабатывают экстра доходы.

Это касается не только ситуации с сахаром, но и отмечается значительный рост цен на лук. Так, за последний месяц цены выросли в среднем на 11,9%. Наибольший рост за месяц зафиксирован в Западно-Казахстанской, Жетысуской, Туркестанской областях и городе Алматы.

Министерству торговли совместно с акиматами регионов было поручено усилить работу по осуществлению контроля за соблюдением допустимой розничной торговой надбавки на продукты питания.

Если говорить о повышении цен на продукты питания, то в июле по сравнению с июлем прошлого года они повысились на 19,7%.

Между тем, скачок цен коснулся не только продуктов питания. К примеру, на 6% за год подорожали услуги детских центров развития.

Прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года составил 14,2%. Уровень цен на товары личного пользования вырос на 26,3%, моющие и чистящие средства – на 23,5%, бытовые приборы – на 22,6%, строительные материалы – на 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода – на 19,1%, автомобили – на 15,2%, посуду – на 14,8%, текстильные изделия – на 11,5%, фармацевтическую продукцию – на 9,7%. Цены на платные услуги за год выросли на 9,2%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,5%. Одежда и обувь подорожали на 10%.

В Министерстве энергетики РК также предупредили о подорожании предстоящей осенью дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей.

Спортивные успехи

Казахстанцев на неделе порадовали успехи наших спортсменов. Одной из значимых стала новость о Бибисаре Асаубаевой, которая признана лучшей шахматисткой Азии. Шахматистка удостоена награды «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин».

Стало известно также о том, что боксер Геннадий Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории.

Порадовали успехами и молодые казахстанские спортсмены. Чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 92 кг стал Камил Куруглиев, Алмат Джуманов по прозвищу «Казахский титан» нокаутировал «Иранского Халка» Саджада Гариби.

Две бронзовые медали на ЧМ среди кадетов завоевали казахстанские таеквондисты Достан Нажимханов и Артур Пак. Казахстан также завоевал 11 медалей на турнире по вольной борьбе в Румынии , 11 медалей на чемпионате Азии по стендовой стрельбе.

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала серебряной призеркой чемпионата Азии дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал «бронзу» ЧА-2022, а 22-летний спортсмен Ануар Акчурин на открытом чемпионате США по гребле на байдарках и каноэ во второй раз стал чемпионом.

Еще одну «бронзу» Казахстану принес дзюдоист Дидар Хамза, занявший третье место на чемпионате Азии в Нур-Султане.