12 Августа 2022 13:11

Сокращение трудовых ресурсов прогнозируется в трех регионах Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова встретилась с предпринимателями Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, Т. Дуйсенова на встрече отметила, что за последние 10 лет из северных регионов, центрального и восточного Казахстана выехали 230 тыс. человек. По прогнозам экспертов, к 2030 году численность трудоспособного населения в этой части республики может сократиться на 168 тыс. человек. При этом в столице, Алматы, Шымкенте и южных регионах наблюдается стабильный рост численности населения за счет увеличения рождаемости и переезжающих из сел и моногородов.

«Для обеспечения рационального расселения населения и недопущения межрегиональной диспропорции государством реализуются меры по добровольному переселению граждан для повышения мобильности рабочей силы. Переселенцам предоставляется материальная помощь на переезд, выделяются субсидии на аренду жилья, оказываются меры по обеспечению занятости и развитию предпринимательской инициативы. За 7 месяцев т.г. из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселилось 1 147 семей в составе 3,8 тыс. человек или 47% от запланированных показателей на этот год», – проинформировала глава ведомства.

Министр также сообщила, что с учетом новой геополитической ситуации сформирована Концепция миграционной политики «Ашық Қазақстан 500+». Она предусматривает стимулирование притока в страну квалифицированных кадров, защиту прав казахстанцев, работающих за рубежом, и повышение эффективности механизмов по устранению демографических дисбалансов между регионами страны.

«Суть новых подходов не в переезде граждан туда, где нет рабочих мест, а создание рабочих мест через трансферт и расширение в северных регионах бизнес-проектов, уже действующих в других областях. Поэтому предлагается поддержать инициативу бизнеса «100 бизнес-проектов для северных регионов» через соответствующий конкурс бизнес-идей, имеющих максимальный потенциал по созданию рабочих мест», - сказала Т. Дуйсенова.

По ее словам, для стимулирования переселения из трудоизбыточных регионов предлагается внедрить сертификаты мобильности, дающие право на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья на новом месте. Для этого работодатель должен подтвердить наличие рабочего места.

«Считаем возможным предоставление грантов для выпускников школ западных и южных регионов на обучение в вузах северных областей. Для стимулирования молодежи к переселению и развитию сел предлагается повысить привлекательность программы «Дипломмен ауылға» за счет сопряжения с молодежной практикой. Это позволит установить для участников программы надбавку сверх заработной платы на первые три года работы и законодательно гарантировать меры социальной поддержки», – сказала Т. Дуйсенова.

Фото: gov.kz