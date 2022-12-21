Сокращение профицита платежного баланса до $1,9 млрд ожидает Нацбанк РК в 2023 году

21 Декабря 2022, 14:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Текущий счет платежного баланса в 2022 году сложится в размере 6,4 млрд долларов.Такой прогноз дает заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБ, передает МИА «Казинформ.

Основные компоненты такие. Экспорт товаров по сравнению с 2021 годом вырастет почти на 40 % (прим. 39,9 %) до 84,4 млрд долларов США. При этом 55,3 % от общего объема экспорта товаров придется на нефть и газовый конденсат, прирост которых ожидается на 15,6 млрд долларов США и составит 46,7 млрд долларов США. В связи с высокой концентрацией иностранных инвесторов в горнодобывающей отрасли рост цен на сырье ведет к увеличению выплат прямым иностранным инвесторам, что увеличит дефицит баланса доходов на 11,7 %, до 27,7 млрд долларов США. Стабильный спрос продолжит стимулировать дальнейший рост импорта на 17,6% до 48,9 млрд долларов США в 2022 году.

В среднесрочной перспективе ожидается сокращение профицита текущего счета до 1,9 млрд долл. США в 2023 году, 1,2 млрд долларов США в 2024 году и 0,6 млрд долларов США в 2025 году.

О факторах, повлиявших на пересмотр прогнозов по профициту платежного баланса

В августе-сентябре Национальный банк прогнозировал профицит текущего счета платежного баланса в размере 7,0 млрд долларов США в 2022 году, с последующим ростом до 7,5 млрд долларов США в 2023 году. Прогнозы пересмотрены в сторону снижения профицита до 6,4 млрд долларов США в 2022 году и до 1,9 млрд долларов США в 2023 году.

Пересмотр прогнозов связан с довольно большими поправками по досчетам импорта товаров по методологии платежного баланса, а также нарастающей динамикой импорта в третьем квартале 2022 года.

Фото: nationalbank.kz